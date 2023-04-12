Ярославец открыл стрельбу в брагинском дворе

Ярославец устроил тир во дворе дома. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в одном из дворов Ярославля.

- Неизвестная личность по адресу проспект Дзержинского, 25 выставил пустые бутылки за домом и начал стрелять по ним, устроив тир напротив окон. Осколки от бутылок и разбитое стекло. На замечания не реагировал, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле».

То, что случилось, напугало и детей, и взрослых. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

В Ярославле с начала года сотрудники полиции дважды выезжали на сообщения о стрельбе. В марте пьяный 31-летний мужчина начал палить из охотничьего ружья прямо в квартире. В феврале 58-летний ярославец начал стрелять из окон дома, а потом забаррикадировался в затопленной кипятком квартире.