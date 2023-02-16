Опубликовали кадры задержания ярославца, открывшего стрельбу из окна многоэтажки

Квартира, в которой жил стрелявший, была затоплена водой. Скриншот с видео, УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудниками полиции и Росгвардии задержан мужчина, днем 16 февраля открывший стрельбу из окна многоэтажки на Ленинградском проспекте.

О выстрелах в полицию сообщили прохожие. На место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что стрелял 58-летний житель квартиры на втором этаже. Открывать двери мужчина отказался, и их пришлось взламывать. Когда оперативники ворвались в квартиру, она вся была затоплена горячей водой.

- У задержанного изъяли зарегистрированное охотничье ружье. Ярославец доставлен в ОМВД по Дзержинскому району, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Сам задержанный пока толком ничего объяснить не смог – судя по всему, он был пьян.