В Ярославле мужчина открыл стрельбу в квартире многоэтажки

Ярославец начал стрелять в квартире многоэтажки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Дядьковской пьяный 31-летний ярославец открыл стрельбу прямо в квартире многэтажки. Стрелял мужчина из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал.

Соседи вызвали полицию, нарушителя доставили в отдел, а потом передали специализированной бригаде медицинской помощи.

- В отношении мужчины собрано несколько материалов по признакам состава административных правонарушений. В том числе по факту стрельбы из оружия в не отведенных для этого местах и по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка. Известно, что охотничье ружье было зарегистрировано.

Месяц назад, 16 февраля, похожая ситуация произошла в Дзержинском районе Ярославля. 58-летний мужчина начал стрелять из окна дома на Ленинградском проспекте.