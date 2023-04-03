Ярославские следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины в пожаре на улице Корабельной

Трагедия произошла 30 марта на улице Корабельной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после гибели девушки в пожаре на улице Корабельной. Трагедия произошла на прошлой неделе – 30 марта. Возгорание началось в доме №11, тогда 31-летняя местная жительница умерла, и два человека были госпитализированы.

- В ходе проведения доследственной проверки установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара явилось тлеющее табачное изделие. Неустановленное лицо оставило в одном из помещений квартиры непотушенное табачное изделие, которое привело к возгоранию квартиры, в результате которого в дальнейшем наступила смерть девушки, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают личность преступника.