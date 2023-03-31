В большом пожаре на улице Корабельной в Ярославле одна женщина погибла, два человека госпитализированы

При пожаре в Ярославле погибла женщина. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вечером 30 марта в одной из квартир дома№11 на улице Корабельной в Ярославле вспыхнул пожар.

На место прибыли 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Спасатели эвакуировали 30 жильцов дома, десятерых спасли. В квартиру, где находился очаг возгорания, пожарным пришлось проникать через балкон. В 20:47 открытое горение было ликвидировано.

К сожалению, в этом пожаре не обошлось без жертв. Погибла 31-летняя женщина, двух человек (сейчас уточняется, кто они) госпитализировали в больницу.

- Следственным отделом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели женщины при пожаре, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Назначено проведение экспертиз, в том числе пожаро-технической, для определения точной причины возгорания. По одной из версий, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.