30 человек эвакуировано, 10 – спасено: в Ярославле на улице Корабельной горела многоэтажка

Пожар начался в одной из квартир дома. ФОТО: скриншот из видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 30 марта, примерно в 19:30 на улице Корабельной начался пожар. Возгорание произошло в доме №11, там заполыхала одна из квартир. Очевидцы говорят о том, что на место происшествия приехало очень много пожарных. Помимо них, у дома дежурили скорые.

Информации о пострадавших пока нет, данные уточняются в Следственном комитете.

Известно, что 30 человек эвакуировали, 10 – спасли.

- Время сообщения 19:31, на место прибыли 14 единиц техники и 45 человек личного состава. В 20:47 ликвидация открытого горения, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

КП-Ярославль продолжит следить за ситуацией.