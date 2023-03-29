В полиции рассказали о пострадавших в ДТП с «Театральным троллейбусом»

В Ярославле столкнулись легковушка и троллейбус. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 28 марта, на улице Свободы в Ярославле столкнулись легковушка и «Театральный троллейбус». Авария произошла около 17:40.

Травмы в ДТП получили два человека.

- Пассажир троллейбуса, 18-летняя девушка, и водитель автомобиля «Форд», 69-летний мужчина, нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства аварии выясняются.

«Театральный троллейбус» в Ярославле запустили в конце февраля. Остановки в нем объявляют актеры Волковского театра, они же рассказывают о достопримечательностях города, которые встречаются на маршруте.