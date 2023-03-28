В Ярославле в ДТП с легковушкой и троллейбусом пострадали два человека. ФОТО: скриншот из видео группы "Ярославль LIVE"

В Ярославле сегодня, 28 марта, примерно в 17:40 произошло ДТП. Авария случилась на улице Свободы - легковушка «Форд» и «Театральный троллейбус» столкнулись на перекрестке. По предварительной информации, пострадали два человека.

- В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация уточняется, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что «Театральный троллейбус» начал ездить по городу чуть больше месяца назад – 20 февраля.