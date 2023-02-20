В Ярославле начал ходить «Театральный троллейбус» Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 20 февраля, начал ходить «Театральный троллейбус». Его выход в первый рейс приурочили к 294-летию со дня рождения Федора Волкова.

Остановки в троллейбусе объявляют артисты Первого русского. Кроме того, во время поездки они будут рассказывать о достопримечательностях Ярославля и интересных фактах из истории театра.

- В 2015 году в Москве в честь 80-летия столичного метрополитена была запущена акция «Голоса метро». Тогда Никита Михалков и многие другие известные люди озвучивали остановки метрополитена. Мне, как и многим, эта идея очень понравилась, и мы решили воплотить ее в жизнь в одном из ярославских троллейбусов. Главная цель – познакомить жителей и гостей города с интересными фактами из жизни театра и его основателя Федора Григорьевича Волкова. Также, находясь внутри троллейбуса, можно познакомиться со всеми премьерами, которыми богат и славен наш Волковский театр, - сказал художественный руководитель Волковского Валерий Кириллов.

«Театральный троллейбус» будет ходить по маршруту №1 от вокзала Ярославль Главный до ЯШЗ.