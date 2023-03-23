Прокуратура проверит информацию об увольнении кондукторов ярославского ПАТП-1

Прокуратура Ярославской области проверяет информацию о нарушении прав кондукторов ПАТП-1. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ярославской области проверяет информацию о нарушении прав кондукторов ПАТП-1. Сотрудники предприятия обратились к депутату с жалобой на то, что их принуждают написать заявления об увольнении, хотя ранее шла речь о сокращении и переводе на другое место работы.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований трудового законодательства. При наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В конце февраля КП-Ярославль сообщало, что кондукторов ПАТП-1, которое не смогло принять участие в аукционах на пассажирские перевозки из-за старого подвижного состава, пригласили трудоустроиться в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Людям предложили зарплату до 50 тысяч рублей и новое место работы уже с 1 апреля. Однако, по словам сотрудников ПАТП-1, они до сих пор никакой конкретной информации не получили.