Депутат муниципалитета Ярославля: кондукторов ПАТП-1 заставляют писать заявления на увольнение

Кондукторы ПАТП-1 Ярославля жалуются на нарушение их прав. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат муниципалитета Евгения Овод обратилась в прокуратуру и Госинспекцию по труду с требованием проверить законность действий руководителей ПАТП-1. По словам кондукторов транспортного предприятия, дирекция нарушает их права.

- Еще 15 марта на совете директором ПАТП-1, где принималось решение о реорганизации предприятия путем присоединения его к «ЯрГЭТ», поднимался вопрос сохранения рабочих мест. Предложение о сокращении или переводе сотрудников к новым участникам рынка перевозок сохранением всех трудовых гарантий Советом было принято, - сообщила депутат муниципалитета Евгения Овод.

Однако, по словам депутата, в тот же день к ней обратились кондукторы ПАТП-1 с жалобой. По их словам, должностные лица предприятия поставили жесткие условия: кто не напишет заявление на увольнение и, соответственно, заявление на прием в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», того не возьмут на новое место работы.

При этом кондукторы отметили, что никакой конкретики по грядущему трудоустройству не получили, только общие слова. Нет ни графиков выхода на линии, ни должностных инструкций.

- Соответственно, такая ситуация категорически не устраивает работников ПАТП-1. Мне привезли коллективное заявление кондукторов, под которым подписались 52 человека. В нем говорится следующее: «Мы не согласны, что при реорганизации предприятия АО «ПАТП-1 г. Ярославля» не выполняется обещание о переводе нас в ГКУ, пытаются сделать это через увольнение, чем лишают нас соблюдения трудовых гарантий, в том числе, в рамках действующего коллективного договора», - сообщает Евгения Овод.

Сбор подписей на предприятии продолжается.

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