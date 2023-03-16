Мэр Ярославля рассказал о судьбе ПАТП-1

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о присоединении ПАТП-1 к АО «Яргорэлектротранс». Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о присоединении ПАТП-1 к АО «Яргорэлектротранс».

- В городе будет работать одно транспортное предприятие. Такое решение позволит в процессе реорганизации разобраться с кредиторской нагрузкой и сохранить общую инфраструктуру городского пассажирского транспорта, - сказал градоначальник.

Как только стартовали аукционы на пассажирские перевозки в Ярославле, стало понятно, что ПАТП-1 не сможет принять в них участия. Одним из главных условий было наличие нового подвижного состава. Но обновить свой парк предприятия оказалось не в силах из-за сложного материального положения.

Персоналу ПАТП-1 предложили трудоустроиться в другие транспортные компании. По данным мэрии Ярославля, более 400 сотрудников уже определились с местом будущей работы, 200 человек написали заявление о переходе в другие предприятия.