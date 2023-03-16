Дом в Ярославле, с которого на женщину с ребенком упала глыба снега, проверяли за два дня до ЧП

Дом, с которого на женщину упал снег, проверили за два дня до ЧП. Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых пострадала жительница Ярославля. Днем 15 марта на нее и ребенка с крыши дома №4 на улице Здоровья упала снежная глыба. Второй мальчик в этот момент выходил из подъезда, его не зацепило. У женщины – рассечение головы, ребенок, по предварительной информации, не пострадал.

Как оказалось, дом, с которого упал снег, находится под управлением ТСЖ «Каучук». 13 марта, за два дня до ЧП, сотрудники администрации Заволжского района города обследовали крышу на наличие снега и наледи, и нарушений не выявили.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании дома в зимний период, включая оценку законности действий ТСЖ и должностных лиц территориальной администрации, - сообщили в прокуратуре.

Прокурор поставил ситуацию на контроль.

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