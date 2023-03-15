В Кинешме Ивановской области на коляску с младенцем упала глыба льда

В Ивановской области на коляску с ребенком упала наледь.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кинешме Ивановской области 10-месячная девочка пострадала из-за нерадивых коммунальщиков. На коляску, в которой находился ребенок, с крыши дома свалилась наледь. ЧП произошло сегодня, 15 марта, у дома №28 на улице Победы. Известно, что ребенок доставлен в больницу.
Госпитализирован и 38-летний мужчина, на которого лед упал с пятиэтажки на улице Горького. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.
Этими случаями уже заинтересовались правоохранительные органы.
- Кинешемская городская прокуратура проводит проверку в отношении управляющих компаний, осуществляющих содержание общего имущества указанных многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ярославле на женщину и детей упала ледяная глыба
Следователи начали проверку (подробнее)