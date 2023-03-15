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Иваново15 марта 2023 14:15

В Кинешме Ивановской области на коляску с младенцем упала глыба льда

10-месячную девочку доставили в больницу
Полина Вачнадзе
В Ивановской области на коляску с ребенком упала наледь.

В Ивановской области на коляску с ребенком упала наледь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кинешме Ивановской области 10-месячная девочка пострадала из-за нерадивых коммунальщиков. На коляску, в которой находился ребенок, с крыши дома свалилась наледь. ЧП произошло сегодня, 15 марта, у дома №28 на улице Победы. Известно, что ребенок доставлен в больницу.

Госпитализирован и 38-летний мужчина, на которого лед упал с пятиэтажки на улице Горького. Пострадавший получил черепно-мозговую травму.

Этими случаями уже заинтересовались правоохранительные органы.

- Кинешемская городская прокуратура проводит проверку в отношении управляющих компаний, осуществляющих содержание общего имущества указанных многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

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Происшествия: ЧП