В Ярославле на женщину и детей упала ледяная глыба

В Ярославле на женщину и детей с крыши пятиэтажки упала глыба льда. Фото: Рада Шпилевая

В Ярославле на женщину и двух ее маленьких детей с крыши пятиэтажки упала глыба льда.

ЧП произошло сегодня, 15 марта, на улице Здоровья. Женщина, держа за руку сына, вышла из подъезда и начала спускаться по ступенькам. Следом шел второй ребенок. В этот момент их и накрыла лавина.

Как сообщает телеканал «Первый Ярославский», пострадавшей поставили диагноз «рассечение головы», пришлось накладывать швы.

По факту произошедшего следователи уже начали проверку.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и лица, ответственные за очистку крыш от снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кинешме Ивановской области на коляску с младенцем упала глыба льда

10-месячную девочку доставили в больницу (подробнее)