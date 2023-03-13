Прокуратура проводит проверку по обрушению трубы котельной в Переславле

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с обрушением трубы котельной в Переславле. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с обрушением трубы котельной в Переславле-Залесском.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, а также о теплоснабжении населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП в городе произошло вчера, 12 марта. Несмотря на произошедшее, теплоснабжение города нарушено не было, сообщили в администрации.

- Осенью 2022 года Ростехнадзором в адрес собственника было вынесено порядка 83 нарушений. В акте отмечены, в том числе, нарушения по эксплуатации и содержанию дымовой трубы и газоходов, - подчеркнули в администрации Переславля.

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