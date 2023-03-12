В Переславле обрушилась труба котельной. ФОТО: администрация Переславля-Залесского

В Переславле сегодня, 12 марта, частично обрушилась труба котельной ООО «Эко-Петровск». В администрации города, что ситуация находится под контролем технических специалистов и спасателей. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

На место уже выехал исполняющий обязанности главы городского округа Александр Тарасенков. Созывается комиссия по чрезвычайным ситуациям.

- Осенью 2022 года Ростехнадзором в адрес собственника было вынесено порядка 83 нарушений. В акте отмечены, в том числе, нарушения по эксплуатации и содержанию дымовой трубы и газоходов, - подчеркнули в администрации Переславля. - Поскольку этой ситуацией администрация уже была обеспокоена, в городском бюджете на этот год были заложены средства на проектирование новой котельной, которая будет принадлежать непосредственно городу и позволит избежать подобных ситуаций.