Губернатор Ярославской области: «В системе ЖКХ Переславля полный бардак»

Состояние коммунальной инфраструктуры в Переславле-Залесском критическое. ФОТО: группа "Переславль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 12 марта, в Переславле обрушилась труба котельной. На теплоснабжение города случившееся не повлияло, однако в очередной раз выявило коммунальные проблемы города.

- Это еще одно подтверждение, что состояние коммунальной инфраструктуры в Переславле-Залесском критическое. Если по-простому, то в системе ЖКХ там полный бардак. Износ коммуникаций предельный, сети не изолированы, топим воздух, потери колоссальные, - написал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Евраев.

Перед руководством города и правительством региона поставлена задача навести порядок в теплоснабжении Переславля, создать прозрачную систему расчетов и обеспечить качественные услуги.

- При федеральной поддержке направим миллиард рублей на замену тепловых сетей и 1,5 миллиарда на строительство трех новых котельных, поставим приборы учета на дома, - сказал губернатор и добавил, что еще одна «тяжелая точка» в регионе – это Рыбинск.

Туда также будет направлено дополнительное финансирование.