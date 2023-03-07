Колесо обозрения в Ярославле заработает 8 марта

Колесо обозрения начнет работать 8 марта. ФОТО: группа "Колесо Обозрения "Золотое кольцо" в Ярославле"

В Ярославле вновь запустят колесо обозрения. Первым днем работы аттракциона после продолжительного перерыва станет 8 марта.

- Все испытательные работы завершены, акт оценки технического состояния колеса обозрения получен. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области возобновила регистрацию аттракциона, - сообщили в группе «Колесо обозрения «Золотое кольцо» в Ярославле.

ЧП на аттракционе произошло 11 декабря прошлого года. Из-за замыкания колесо остановилось, на самой высоте в двух кабинках застряли посетители – двое взрослых и двое детей. Снимать их пришлось спасателям при помощи люльки.