Ярославское колесо обозрения вновь начнет работать в марте

Аттракцион откроется в марте.ФОТО: группа "Колесо Обозрения "Золотое кольцо" в Ярославле" ВКонтакте

Колесо обозрения в Ярославле откроется для посетителей в марте, ориентировочно - 4 числа. Об этом сообщили в официальной группе аттракциона ВКонтакте.

- В настоящее время на Колесе обозрения «Золотое кольцо» завершает электромонтажные работы по установке новых управляющих щитов аттракциона. После проведения пуско-наладочных работ и контрольных испытаний специализированной лицензированной организацией, уполномоченной на предоставление допуска к дальнейшей работе аттракциона, которые будут проведены при непосредственном участии производителя Колеса обозрения и Инспекции административно-технического надзора Ярославской области, аттракцион вновь заработает для посетителей, - говорится в посте.

ЧП на Колесе обозрения произошло 11 декабря прошлого года. Из-за замыкания аттракцион остановился, в двух кабинках на самой высоте застряли посетители - двое взрослых и двое детей 4 и 10 лет. Спасательная операция продолжалась около четырех часов, людей снимали с помощью пожарной люльки.

Надзорные и правоохранительные органы после случившегося начали проверку, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Однако в феврале этого года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а административно-техническая инспекция пришла к выводу, что персонал Колеса в сложившейся ситуации действовать правильно.

- В связи с этим считаем необходимым заявить, что сотруднику МЧС, сделавшему 13 декабря 2022 года публичное заявление на общегородском совещании в мэрии города о том, что персонал аттракциона не обучен и не знает своих действий в аварийной ситуации, а также о том, что это преступление, следует также публично, руководствуясь принципами офицерской чести и достоинства, принести публичные извинения. Администрация же аттракциона еще раз благодарит всех сотрудников службы спасения и МЧС, принимавших непосредственное участие в спасении застрявших посетителей, а также еще раз приносит искренние извинения в связи со сложившимися обстоятельствами, - говорится в сообщении.