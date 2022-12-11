В Ярославле замкнуло колесо обозрения с пассажирами внутри

Сейчас застрявших людей эвакуируют. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 11 декабря, замкнуло колесо обозрения. В этот момент в кабинках находились двое взрослых и двое детей. Они буквально остались висеть в воздухе, пока техническую ситуацию не удалось наладить. К аттракциону приехали сотрудники МЧС.

- Произошло замыкание в щитке управления, он вышел из строя, колесо остановилось. В этот момент на колесе обозрения были заняты две кабинки, в каждой из них находился взрослый и ребенок, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области. – В настоящее время ведутся работы по восстановлению электричества в щитке. По последней информации, специальные лебедки установлены, людей эвакуируют в ручном режиме.

Немного позже в пресс-службе МЧС сообщили, что людей эвакуировали с помощью пожарного автомобиля. Их посадили в люльку машины и успешно спустили на землю.