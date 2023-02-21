В Ярославле начался ремонт Волжской набережной

В Ярославле начали менять плитку на Волжской набережной. Фото: Мэрия Ярославля

На верхнем ярусе Волжской набережной в Ярославле начался ремонт – рабочие приступили к демонтажу старой плитки. Параллельно идет подготовка проектно-сметной документации на замену покрытия.

- Неоднократно ко мне поступали обращения, связанные с плачевным состоянием плитки на главной достопримечательности Ярославля. Очевидно, что ситуация критическая. Заручились финансовой поддержкой правительства Ярославской области и приступили к работам, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Планируется привести в порядок около 12 тысяч квадратных метров верхнего яруса набережной. Все работы, сообщили в мэрии, завершат к Дню города, который согласно официальному постановлению, будет отмечаться в последнюю субботу мая. В этом году праздник выпадает на 27 число.

В Рыбинске запустили сайт с информацией о ремонте Волжского моста - на ближайшие два года он станет навигатором для местных жителей.