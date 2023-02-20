В Рыбинске создали сайт с информацией о ремонте Волжского моста Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске запустили отдельный сайт с актуальной информацией о ремонте Волжского моста. Также там размещены все необходимые изменения в движении транспорта. На ближайшие два года сайт станет навигатором для местных жителей.

- Мы провели, проводим и будем проводить мероприятия по всестороннему информированию всех участников движения. Встретились отдельно с предприятиями, с ресурсоснабжающими организациями, обсудили все вопросы, связанные с временным ограничением движения, дали время решить проблемы. Мы предпринимаем все меры, чтобы город мог подготовиться к предстоящему ремонту, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В администрации города рассказали, что у въезда на мост из центральной части города размещена информационная конструкция, на всех въездах в город также появятся информирующие знаки. В дополнение для удобства горожан сделают небольшую шпаргалку. Схему движения планируется разместить с обратной стороны платежной квитанции за коммунальные услуги.