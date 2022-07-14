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Общество14 июля 2022 12:00

В Ярославле празднование Дня города закрепили за последней субботой мая

Выпущено официальное постановление
Анастасия ГОЛУБЕВА
В этом году День города отметят 20 августа

В этом году День города отметят 20 августа

Фото: Мэрия Ярославля

День города в Ярославле ежегодно будет отмечаться в последнюю субботу мая. Соответствующее постановление выпустила мэрия Ярославля.

- Установить, начиная с 2023 года, дату проведения празднования Дня города Ярославля ежегодно в последнюю субботу мая. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, - говорится в официальном документе от 13 июля 2022 года.

Напомним, что в этом году День города ярославцы отметят 20 августа.

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