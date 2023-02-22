Зураб Церетели займется благоустройством Которосльной набережной в Ярославле

Мэрия Ярославля и РАХ организуют совместный конкурс проектов по благоустройству набережной Которосли. ФОТО: Telegram-канал Артема Молчанова

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и мэр Ярославля Артем Молчанов договорились о совместной работе по благоустройству Которосльной набережной.

- Мы получили решение президиума РАХ об организации совместного конкурса проектов по благоустройству Которосли. Сейчас собираем все проекты, которые были подготовлены за последнее десятилетие. Будем их изучать и объединять единой концепцией, - сказал Артем Молчанов после встречи с художником-монументалистом.

В планах – привести в порядок оба берега реки и сделать по ним единый пешеходный путь: от Стрелки до Толбухинского моста и в обратном направлении по противоположному берегу до храмового комплекса в Коровниках.

- Одним из элементов общей концепции должна стать улица художников. На берегу Которосли смогут представлять свои работы сотни художников. Побережье подойдет для проведения традиционной биеннале в Ярославле, - сказал мэр Ярославля.

В Ярославле уже приступили к ремонту Волжской набережной. Закончить его планируют к Дню города, 27 мая.