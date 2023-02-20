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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:37

В Ярославской области смягчили правила использования беспилотников

В регионе расшили список организаций, которым разрешено пользоваться коптерами
Полина Вачнадзе
В регионе расшили список организаций, которым разрешено пользоваться коптерами.

В регионе расшили список организаций, которым разрешено пользоваться коптерами.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области расширили список организаций, которые могут использовать в своей работе беспилотные летательные средства. Указ подписан губернатором региона 17 февраля.

Использовать беспилотники могут предприятия, работающие по гособоронзаказу, государственным и муниципальным контрактам. Кроме того, использовать коптеры разрешено при мониторинге пожароопасной обстановки, а также контроле охотничьих угодий и объектов топливно-энергетического комплекса.

Остальным организациям и жителями Ярославской области пользоваться дронами запрещено. Соответствующий указ был подписан в конце декабря прошлого года, действовать он будет до тех пор, пока в регионе введен режим повышенной готовности.