В Ярославской области смягчили правила использования беспилотников

В регионе расшили список организаций, которым разрешено пользоваться коптерами.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославской области расширили список организаций, которые могут использовать в своей работе беспилотные летательные средства. Указ подписан губернатором региона 17 февраля.
Использовать беспилотники могут предприятия, работающие по гособоронзаказу, государственным и муниципальным контрактам. Кроме того, использовать коптеры разрешено при мониторинге пожароопасной обстановки, а также контроле охотничьих угодий и объектов топливно-энергетического комплекса.
Остальным организациям и жителями Ярославской области пользоваться дронами запрещено. Соответствующий указ был подписан в конце декабря прошлого года, действовать он будет до тех пор, пока в регионе введен режим повышенной готовности.