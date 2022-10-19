В Ярославской области введен уровень повышенной готовности: что это значит

В Ярославской области, как и во многих других регионах ЦФО, введен режим повышенной готовности Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, как и в ряде других регионов Центрального Федерального округа, введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 19 октября.

- В рамках режима повышенной готовности высшие должностные лица (органы исполнительной власти) субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения, - говорится в указе.

Высшие должностные лица реализуют также следующие меры:

- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использовать их работы для нужд обороны.