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НовостиОбщество3 января 2023 17:24

В Ярославской области введен запрет на использование беспилотников

Указ подписан 29 декабря
Полина Вачнадзе
Ярославцам запретили пользоваться дронами.

Ярославцам запретили пользоваться дронами.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такой указ, подписанный и.о. губернатора Алексей Доронкин, принят в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

- Указ введен в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, - говорится в документе.

Дронами разрешено пользоваться органам государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным им организациям.

Запрет на использование квадрокоптеров будет действовать до снятия режима повышенной готовности.