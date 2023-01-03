В Ярославской области введен запрет на использование беспилотников

Ярославцам запретили пользоваться дронами. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такой указ, подписанный и.о. губернатора Алексей Доронкин, принят в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

- Указ введен в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, - говорится в документе.

Дронами разрешено пользоваться органам государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственным им организациям.

Запрет на использование квадрокоптеров будет действовать до снятия режима повышенной готовности.