В больницы Ярославля с травмами обратились 133 человека

В трамвпункт больницы имени Соловьева за минувшие сутки обратились 133 ярославца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трамвпункт больницы имени Соловьева за минувшие сутки обратились 133 ярославца. 94 человека получили травмы при падении на скользких тротуарах. 13-ти пострадавшим потребовалась госпитализация, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По сравнению с буднями, число пострадавших на ледяных дорогах города немного снизилось. В четверг, 19 января, в соловьевскую больницу обратились 170 ярославцев.

Сейчас региональный следственный комитет проводит проверку по жалобам горожан на гололедицу. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.