В Ярославле следователи выясняют, почему с улиц города не убраны снег и лед

В больницу продолжают обращаться травмированные местные жители Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле следователи проверяют жалобы местных жителей в соцсетях по поводу того, что улицы города не убраны от снега и льда. Люди постоянно пишут гневные сообщения из-за гололеда и сугробов, через которые очень сложно пробираться.

- В результате имели место случаи обращения жителей региона в больницы с полученными на улицах травмами. Следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.