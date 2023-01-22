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НовостиОбщество22 января 2023 12:21

В Ярославле следователи выясняют, почему с улиц города не убраны снег и лед

В больницу продолжают обращаться травмированные местные жители
Анастасия ГОЛУБЕВА
В больницу продолжают обращаться травмированные местные жители

В больницу продолжают обращаться травмированные местные жители

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле следователи проверяют жалобы местных жителей в соцсетях по поводу того, что улицы города не убраны от снега и льда. Люди постоянно пишут гневные сообщения из-за гололеда и сугробов, через которые очень сложно пробираться.

- В результате имели место случаи обращения жителей региона в больницы с полученными на улицах травмами. Следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.