В травмпункт Ярославля за сутки обратились 170 человек

Ярославцы не зря назвали 20 января днем открытых дверей в травмпунктах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ярославцы не зря назвали 20 января днем открытых дверей в травмпунктах. Оттепель и небольшой мороз привели к тому, что тротуары города покрыл слой льда. С 9:00 до 10:30 за помощью к врачам больницы имени Соловьева обратились уже 30 человек. Пятеро из них госпитализированы, еще 15 ярославцев ожидают осмотра.

- За прошедшие сутки зафиксировано 170 обращений с травматологической и нейрохирургической патологией. Это почти в два раза больше, чем в обычный день. Из них 66 человек травмировались при падении на льду. 55 ярославцев госпитализированы, - сообщили в больнице имени Соловьева.

Из-за гололедицы утром 20 января Ярославль вновь встал в пробку. Сервис оценил ее в 9 баллов.