Главный следователь страны поручил проверить общественный транспорт Ярославля

Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку ярославских автобусов. ФОТО: СК России

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку ярославских автобусов.

Поводом для нее послужила жалоба пассажира на дыру в полу автобуса №57. После публикации видео из транспорта, который практически разваливается прямо на ходу, Госавтоинспекция вышла в рейд. За несколько часов работы было выявлено 10 неисправных автобусов, еще восемь, как оказалось, вышли на линии без техосмотра.

Информация об удручающем состоянии общественного транспорта Ярославля дошла до главного следователя страны.

- Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Анатолию Щурову провести процессуальную проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить подробный доклад, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета. - Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.