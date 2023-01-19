В Ярославле сотрудники ГИБДД провели массовую проверку автобусов

В Ярославле проверили автобусы. ФОТО: УГИБДД по Ярославской области

После того, как в ярославских пабликах появились жалобы на автобус №57, который буквально разваливался на ходу, сотрудники Госавтоинспекции установили и машину с дырявым полом, и перевозчика, выпустившего ее в рейс.

- Во время движения перемещается незакрепленная панель пола в районе арки заднего колеса. Пассажироперевозчик – ООО «ППК». Автобус снят с линии до устранения неисправностей, - сообщили в УГИБДД по Ярославской области.

Вчера, 18 января, инспекторы провели массовую проверку общественного транспорта, выходящего на линии. Из 53 осмотренных автобусов десять вышли в рейсы с техническими неисправностями, восемь – не прошли технический осмотр.

- Возбуждено три дела об административном правонарушении, - уточнили в региональном ГИБДД.