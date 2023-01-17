Ярославцы жалуются на «бомжовский» автобус с дырами в полу

Ярославцы жалуются на "дырявые" автобусы. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославцы сняли и выложили в соцсети кадры, снятые в автобусе №57. Пол в автобусе во время движения ходит ходуном, поручень шатается. Еще немного и в месте, где он крепится к полу, появится дыра.

- Автобус №57 – это что-то с чем-то. Мало того, что думаешь, сейчас пол провалится, так еще и с таким водителем крестишься, - пишут в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Это самый «бомжовский» маршрут в городе! Едешь – в полу дыры и видно дорогу, - жалуется Валентина А. – Интересно, как такие автобусы прошли техосмотр.

Не могли ярославцы не вспомнить и недавнее повышение стоимости проезда в общественном транспорте города.

- И цена – 32 рубля. Да тут наоборот пассажиру должны доплачивать, что он собой рискует, садясь в такой автобус, - считает Ирина Н.