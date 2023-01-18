Родители школьников Ярославля не могут вернуть деньги на карту «Ладошки»

Деньги на "Ладошки" так и не вернули. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счета в системе «Ладошки», при помощи которой дети расплачивались за завтраки и обеды в школах, после смены поставщика питания оказались обнулены. Идет вторая учебная неделя, а деньги так и не вернулись на карты. Родители, естественно, бьют тревогу - многие пополнили карты с большим запасом.

Как пояснили в мэрии Ярославля, возврат средств сейчас зависит от поставщика «Социальное питание», у которого эти деньги находятся на счетах.

- Все, что нужно сделать, родители сделали, заявления написали. Весь вопрос, когда вернут эти остатки, - сказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова. – Процесс возврата пока не идет.

Мэр Ярославля Артем Молчанов пообещал в ближайшее время встретиться с представителями «Соцпитания» и урегулировать вопрос.

- Кроме того, мы попросили прокуратуру города обратить на это внимание. Если средства удерживаются неправомерно, то это уже предмет для более серьезного обсуждения. С нашей стороны технически обеспечено все, - пояснил градоначальник.

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