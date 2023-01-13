Мэр Ярославля рассказал, вернут ли деньги, положенные на школьную карту «Ладошки»

В школах Ярославля с 1 января сменился поставщик завтраков и обедов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Ярославля с 1 января сменился поставщик завтраков и обедов. У «Комбината социального питания», который ранее являлся единым оператором по организации питания детей, срок действия договора закончился 31 декабря 2022 года.

Но многие родители, не зная о грядущих изменениях, авансом внесли деньги на карту «Ладошки», с которой списывается плата за питание и оплачиваются покупки в буфете. Естественно, возник вопрос, будут ли эти средства возвращены.

По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, система «Ладошки» продолжит работать в школах.

- Авансы бывший поставщик вернет, с банками эти вопросы проговорили, проблем быть не должно, - заверил градоначальник.

В ряде школ города дети по-прежнему могут воспользоваться картой «Ладошки». Правда, теперь завтраки и обеды стоят не 65 рублей, как в прошлом году, а 75. Льготу, которая предоставлялась с 1 мая по 31 декабря 2022-го, не продлили.