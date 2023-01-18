Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах Ярославля

Областная прокуратура провела проверку организации питания в образовательных учреждениях Ярославля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областная прокуратура провела проверку организации питания в образовательных учреждениях Ярославля. Было установлено, что мэрия города вовремя не озаботилась вопросом и не провела конкурсы по определению поставщика питания в школы и детские сады на 2023 год.

В результате, пока шли конкурсные процедуры, руководству школ и детсадов пришлось заключать договоры с единственными исполнителями.

- В январе в деятельности таких исполнителей, ряд из которых не имел опыта работы с организациями образования, прокуроры выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при оказании соответствующих услуг, в том числе, связанные с отсутствием необходимого оборудования, посуды, несоблюдением условий хранения продуктов питания и другие, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мэру Ярославля было внесено представление, возбуждено несколько дел об административном правонарушении.

- После вмешательства прокуратуры деятельность в указанной сфере была скорректирована. Фактов срыва питания не допущено, - уточнили в прокуратуре. - Работа по надзорному сопровождению организации детского питания в городе Ярославле продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Родители школьников Ярославля не могут вернуть деньги на карту «Ладошки»

Мэрия просит прокуратуру подключиться к решению вопроса (подробнее)

Мэр Ярославля прокомментировал жалобы на питание в школах и детских садах

По словам Артема Молчанова, сбой в поставках произошли из-за сильных морозов (подробнее)