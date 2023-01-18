Прокуратура нашла нарушения при организации питания в школах Ярославля

Областная прокуратура провела проверку организации питания в образовательных учреждениях Ярославля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Областная прокуратура провела проверку организации питания в образовательных учреждениях Ярославля. Было установлено, что мэрия города вовремя не озаботилась вопросом и не провела конкурсы по определению поставщика питания в школы и детские сады на 2023 год.
В результате, пока шли конкурсные процедуры, руководству школ и детсадов пришлось заключать договоры с единственными исполнителями.
- В январе в деятельности таких исполнителей, ряд из которых не имел опыта работы с организациями образования, прокуроры выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при оказании соответствующих услуг, в том числе, связанные с отсутствием необходимого оборудования, посуды, несоблюдением условий хранения продуктов питания и другие, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Мэру Ярославля было внесено представление, возбуждено несколько дел об административном правонарушении.
- После вмешательства прокуратуры деятельность в указанной сфере была скорректирована. Фактов срыва питания не допущено, - уточнили в прокуратуре. - Работа по надзорному сопровождению организации детского питания в городе Ярославле продолжается.
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