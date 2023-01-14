Мэр Ярославля прокомментировал жалобы на питание в школах и детских садах

Мэр Ярославля ответил на жалобы по еде в школах и детсадах. Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов пояснил, почему возникли сбои при поставке продуктов в школы и детские сады 9 и 10 января. По его словам, виной тому - морозы.

- Из-за них часть продукции по учреждениям развезти не смогли, а часть пришлось списать, так как они пришли в негодность из-за нарушений правил перевозки, - сказал градоначальник.

Например, были сложности с доставкой молока, а яблоки, которые оказались мерзлыми, пришлось выкинуть.

Количество жалоб на еду для детей увеличилось после того, как в Ярославле сменился поставщик питания. С 1 января "Комбинат соцпитания" перестал быть монополистом в этом вопросе, раздели в сферу деятельности с ООО "Гамма" и ООО "Аргофирма-Ярославль". Ребята начали жаловаться на невкусную еду (хотя такие претензии возникали и ранее), а сотрудники детских садов на то, что им приходится буквально ночевать на работе, чтобы принять продукты.

Комментируя эту жалобу, Артем Молчанов вспомнил свои студенческие годы, когда ему пришлось подрабатывать сторожем в детсаду. И тогда продукты тоже прибывали либо поздно ночью, либо рано утром - такая существовала норма.

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