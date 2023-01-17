В Ярославском районе на Крещение сделают семь купелей

В Ярославском районе к празднику Крещения оборудуют семь купелей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославском районе к празднику Крещения оборудуют семь купелей. Они будут находиться в шести сельских поселениях:

- село Прусово, река Волга – с полуночи до часа ночи,

- село Сарафоново, река Пажица: с 00:00 до 03:00, с 10:00 до 15:00,

- село Лучинское, пруд – с 00:00 до 01:00, с 10:00 до 13:00,

- село Толбухино, озеро Тарасово – с 00:00 до 01:00,

- село Солонец, река Которосль – с 12:00 до 13:30,

- село Курба, река Курбица – с 00:00 до 01:00,

- село Туношна, река Туношонка – с 00:00 до 01:00, с 10:00 до 13:00.

Всего в Ярославской области будут сделаны 45 иорданей, из них пять – в Ярославле.