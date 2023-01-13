В Ярославле на Крещение оборудуют пять купелей

В Ярославле к Крещению оборудуют пять иорданей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Крещение, которое все православные верующие будут отмечать 19 января, в Ярославле оборудуют пять купелей. Из-за морозов, которые простояли в регионе около недели, толщина льда на водоемах достигла 40 сантиметров.

В Ярославле окунуться в прорубь можно будет в этих местах:

- Дзержинский район: река Нора у Троицкого храма,

- Заволжский район: река Волга у храма Софии Премудрости Божией и у Толгского монастыря,

- Красноперекопский район: Петропавловские пруды,

- Кировский район: река Которосль в районе центрального пляжа.

- Только эти места являются разрешенными. Иордани будут снабжены удобными подходами, рядом установят теплые палатки для переодевания. На всех купелях организуют охрану, за безопасностью будут следить сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и медики, - сказал мэр города Артем Молчанов.