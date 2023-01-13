В Ярославской области сделают 45 купелей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января православные будут отмечать Крещение Господне. Считается, что в этот день вся вода приобретает лечебные свойства, может храниться и не портиться на протяжении всего года.

Церковь не настаивает на купание в проруби, тем более, что никаких грехов ледяная вода не смывает, очиститься помогают только исповедь и покаяние. Гораздо важнее в этот праздник посетить всенощную службу.

Однако для многих ярославцев купание в проруби стало уже традицией и обязательной часть праздника. Для них в регионе оборудуют 45 иорданей. Чтобы погружение в ледяную воду прошло максимально безопасно, рядом с купелями будут дежурить сотрудники полиции, спасатели и медики.

Список мест Ярославской области, где можно окунуться в прорубь:

- Ярославль, Толгский женский монастырь, река Волга; - Ярославль, Петропавловские пруды у храма Петра и Павла; - Ярославль, река Которосль, Центральный городской пляж; - Ярославль, река Волга: в районе Тверицкой набережной, 77, храм Софии Премудрой Божией; - Ярославль, река Волга п.Норское, Троицкая церковь, храм Успенский; - Рыбинск, Рыбинское водохранилище. Купель на спасательной станции в поселке Переборы; - Переславль-Залесский, устье реки Трубеж. Храм Сорока мучеников; - Переславль-Залесский, с.Новоалексеевка, Свято-Алексиевское архиерейское монастырское подворье; - Переславль-Залесский, с.Купань, источник великомученицы Варвары: - Переславль-Залесский, с.Никитская Слобода, источник прп. Никиты Столпника: - Переславль-Залесский, м.Сольба, Николо-Сольбинский монастырь, река Сольба: - Большесельский муниципальный район, река Юхоть, пляж в Б.Селе; - Борисоглебский муниципальный район, 1,5 км от с.Красново, источник; - Борисоглебский муниципальный район, с.Кондаково, Высоковского СП, источник прп. Иринарха Затворника; - Борисоглебский муниципальный район, с. Веска, река Могза; - Брейтовский муниципальный район, с.Брейтово, иордань рядом с Богородице-Никольской часовней: - Брейтовский муниципальный район, д. Захарино, река Санжеева, у церкви; - Брейтовский муниципальный район, иордань на реке Сить «Прощенный ручей»; - Гаврилов-Ямский муниципальный район, Заячье-Холмское СП, с. Унимерь. Храм Троицы Живоначальной пруд; - Гаврилов-Ямский муниципальный район, Великосельское СП, с. Великое, Храм Рождества Богородицы, пруд Черный; - Даниловский муниципальный район, с. Покров ул. Петрушинская, на территории родника; - Данилов, облагороженный родник близ храма Вознесения Господня; - Мышкинский муниципальный район, река Волга, в районе старой пристани; - Некрасовский муниципальный район, река Солоница п. Некрасовское, Соляной остров; - Некрасовский муниципальный район, сельское поселение Бурмакино; - Некрасовский муниципальный район, с. Вятское, река Ухтанка, Воскресенский храм; - Первомайский муниципальный район, г.п. Пречистое, река Уча в районе д. Бабицино; - Первомайский муниципальный район, Пречистинское с.п. река Уча в районе д. Бабицино; - Первомайский муниципальный район, Кукобойское с.п. село Кукобой, река Ухтома на расстоянии 50м. вверх от моста; - Пошехонский муниципальный район, прорубь в реке Согожа, 10 метров от спасательной станции; - Пошехонский муниципальный район, река Эго, село Вощиково; - Пошехонский муниципальный район, д. Заднево, источник Андриана Пошехонского; - Ростов, Спасо-Яковлевский мужской монастырь, пруд на территории; - Тутаев, иордань на реке Волга, напротив Воскресенского собора; - Тутаев, иордань на реке Волга, напротив Казанского храма; - Тутаевский муниципальный район, купель в п. Никульское, в районе кафе «СССР»; - Тутаевский муниципальный район, Святой источник на реке Ковать; - Угличский муниципальный район, г. Углич, река Волга на территории Кремля; - Ярославский муниципальный район, д. Прусово, Благовещенский. Храм р. Волга; - Ярославский муниципальный район, с. Сарофоново (Ивняковское сельское поселение), река Пажица; - Ярославский муниципальный район, с. Лучинское. Церковь Иоакима и Анны пруд (Карабихское сельское поселение); - Ярославский муниципальный район, с. Толбухино. Храм Рождества Христова озеро Тарасово (Туношенское сельское поселение); - Ярославский муниципальный район, с. Туношна, река Туношенка. Церковь Рождества Богородицы; - Ярославский муниципальный район, с. Солонец (Курбское сельское поселение) река Которосль. Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы; - Ярославский муниципальный район, с. Васильевское, река Курбица. Спасский храм.

По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», 18 и 19 января в Ярославле ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 16-17 метров в секунду. И ночью и днем температура воздуха -1..+1.