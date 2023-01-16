Мэр Ярославля пояснил, почему сменился поставщик школьного питания

Контракты с поставщиками питания в школы планируют заключить до 31 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с января поставками завтраков и обедов для учащихся школ и воспитанников детсадов занимаются три компании: «Комбинат социального питания», ООО «Гамма» и «Агрофирма-Ярославль».

Ранее «Соцпитание» являлось монополистом в этом вопросе, однако, компания оказалась не в состоянии выполнить в полном объеме новые условия конкурса. Чтобы 9 января дети не остались голодными, городским властям пришлось в срочном порядке искать дополнительных поставщиков.

Как сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов, сейчас в образовательных учреждениях проходят конкурсы. По их итогам с компаниями, которые будут кормить детей, заключат долгосрочные договоры. Результаты конкурса по школам станут известны в конце января, по детсадам – в феврале.

Контракты планируют заключить до 31 мая. Но, как сообщает ГТРК «Ярославия», у города есть цель выйти на более долгосрочные отношения с предприятиями, снабжающими питанием школы и детсады. В перспективе, договоры будут заключаться на 3-5 лет.

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