Мэр Ярославля Артем Молчанов оценил школьное питание. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Сегодня, 11 января, мэр Ярославля Артем Молчанов побывал в нескольких школах и проверил еду, которой кормят учеников. Градоначальник заехал в школы №№ 91 и 18.

- Начали объезд со школы №91. Там кухня полного цикла – школа самостоятельно закупает продукты и готовит блюда. Очень понравились тефтели с пюре. Их любят ученики, и я понимаю за что, - рассказал Артем Молчанов. - После проехали в школу №18. Там с нового года сменился поставщик питания. Вместе с родителями попробовал новое меню. Оно не претерпело серьезных изменений – все такое же вкусное, рассказывают родители. Я с ними согласен. Однако там требуется модернизация оборудования. Этот вопрос, причем не только по школе №18, будем прорабатывать в мэрии.

Сотрудники департамент образования объехали 11 января почти все школы города и проверили питание.