Ставка — здоровье детей

С началом третьей четверти во многих ярославских школах ученики заметили негативные изменения в столовых. ФОТО Наталья Бородина

С началом третьей четверти во многих ярославских школах ученики заметили негативные изменения в столовых. Нелегко добиться от детей аргументированного мнения о качестве питания. Школьники голосуют сердцем, то есть оценивают еду в столовых по принципу вкусно/невкусно. И еда, которая начала поступать в школы в январе, их не устраивает.

— Проблемы начались, как только дети вышли в школу после новогодних каникул. В столовую то забывают что-то привезти, то еда невкусная. Раньше такого не было. Мы будем готовить обращение в департамент образования и к мэру города, ведь качество еды влияет и на настроение ребенка, и на учебный процесс, — жалуются родители брагинских школьников.

Ситуация ухудшилась после того, как поставками питания в детские учреждения Ярославля занялись новые поставщики. Временные — до тех пор, пока не пройдут конкурсы, которые позволят им работать на постоянной основе. Но у ярославцев, как видим, уже есть большие вопросы к работе этих компаний.

В некоторые школы привозят совсем не то, что предусмотрено ассортиментом, поэтому готовить приходится из того, что есть в наличии. Такая ситуация сложилась, например, в школах №14 и 35.

Сегодня жалобы заполнили соцсети и родительские чаты. Ярославцы уверены, что такой подход новых компаний может привести и к более серьезным срывам поставок продуктов. А это значит, что дети останутся голодными.

— Я удивлен, что такой важный вопрос, как питание школьников, был решен без серьезной подготовки, — делится своим мнением Антон Догуев, отец третьеклассника ярославской школы номер 89. — Если мы нанимаем на работу какого-то специалиста, мы определяем ему испытательный срок и потом принимаем решение. А тут отдали серьезный вопрос на откуп людям без опыта. Я думаю, что хорошо бы собрать фокус-группу из родителей и учеников и принимать решение с учетом их рекомендаций.

Пока у горожан больше вопросов, чем ответов. И хотя мэр города Артем Молчанов бывает в школах едва ли не ежедневно, складывается впечатление, что в ближайшее время проблемы будут только нарастать.