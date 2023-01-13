Игрок ярославского «Локомотива» Михаил Беляев извинился перед девушкой, которой попал шайбой в лицо

Все болельщики, пришедшие на арену, застрахованы. ФОТО: ХК "Локомотив"

Нападающий команды «Локомотив» Михаил Беляев извинился перед болельщицей, которой случайно попал шайбой в лицо. ЧП произошло 11 января во время матча между «железнодорожниками» и челябинским «Трактором».

Михаил Беляев с пострадавшей девушкой связался по телефону.

- Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления. Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх «Локомотива» в ближайшем будущем, - сказал нападающий.

После неудачного броска девушку на скорой помощи увезли в больницу, но от госпитализации она отказалась. Врачи назначили ей амбулаторное лечение, а специалисты ХК «Локомотив» обещали оказать всестороннюю помощь.

- К сожалению, подобные неприятные инциденты иногда случаются во время игр, но отметим, что все болельщики, пришедшие на арену, застрахованы на случай получения травмы. Вместе с игроком мы сожалеем о произошедшем и желаем девушке крепкого здоровья, - прокомментировали инцидент в хоккейном клубе.