В ярославском депздраве рассказали о состоянии болельщицы, которой хоккейная шайба попала в лицо

Девушка, пострадавшую во время матча в "Арене 2000", от госпитализации отказалась. Фото: Правительство Ярославской области

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области рассказали о состоянии здоровья девушки, которая получила травму в «Арене 2000» во время матча 11 января. В конце третьего периода шайба, выброшенная игроком «Локомотива» Михаилом Беляевым, попала в лицо болельщице, сидевшей в 9 ряду.

Специалисты «Арены» оказали пострадавшей первую помощь, потом ее увезли в машине «скорой».

- После осмотра врачей девушка отказалась от госпитализации. Она отпущена на амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе департамента.

Стало известно, что болельщика в результате ЧП получили перелом челюсти.