Во время хоккейного матча в Ярославле шайба попала в лицо болельщицы

На хоккейном матче в Ярославле шайба отлетела в лицо болельщицы. Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, 11 января, во время матча между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» шайба попала прямо в лицо болельщице. ЧП произошло за четыре минуты до конца третьего периода.

- Девушка вместе с ребенком сидела на 9 ряду. Шайба влетела ей в щеку. Девушка отвернулась, закрыла лицо руками. Сразу же подбежали волонтеры и сотрудники «Арены 2000», отвели в медпункт. Потом, кажется, увезли на «скорой», - рассказывает очевидец, который сидел недалеко от пострадавшей.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что после осмотра врачей девушку отпустили домой на амбулаторное лечение. От госпитализации болельщица отказалась.

В ХК «Локомотив» инцидент в «Арене 2000» пока официально не прокомментировали