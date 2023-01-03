Мэр Ярославля поручил усилить обработку тротуаров от льда

Мэр Ярославля Артем Молчанов пообещал усилить подсыпку тротуаров в городе. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Мэр Ярославля Артем Молчанов пообещал усилить подсыпку тротуаров в городе.

- Коммунальные службы даже в новогодние выходные работают круглосуточно. Всего за минувшую ночь и текущий день израсходовано 360 тонн песко-соляной смеси и 90 тонн реагента, - сказал градоначальник.

Также он назвал район, который сейчас является лидером по обработке от гололедицы - это Кировский. В аутсайдерах - Дзержинский, Заволжский и Фрунзенский.

- Сейчас нужно сделать акцент на уборку и вывоз снега. Прошу жителей Ярославля быть аккуратными при передвижении по городу, - обращается к горожанам мэр.

Тем временем врач-травматолог посоветовал ярославцам пользоваться ледоходами, которые уменьшают риск падения.

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