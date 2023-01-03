Травматолог посоветовал ярославцам надеть ледоходы

По таким тротуарам лучше передвигаться в ледоходах. Фото: Полина Вачнадзе

Дороги и тротуары Ярославля из-за резкой смены тепла на мороз покрылись льдом. Как свести к минимуму риск падений, рассказал заместитель главного врача по травматологии и ортопедии, заведующий приемно-диагностическим отделение больницы им.Соловьева Антон Бараускас.

Во-первых, медик советует смотреть не только по сторонам, но и себе под ноги. Во-вторых, он рекомендует надевать на обувь ледоходы.

- Они помогут увереннее передвигаться и снизят риск поскользнуться и упасть. Ведь падение часто сопровождается не только растяжением связок, но и переломами, которые могут привести к инвалидности, - говорит Антон Бараускас.

Кроме того, когда ломается кость, она пробивает кожу и через рану попадает грязь, что повышает вероятность возникновения остеомиелита.

Пожилым людям, которые ходят с тростью, травматолог советует оснастить ее резиновым наконечником с металлическим штырем. В противном случае, теряющая опору палка может стать причиной падения.

- Будьте внимательными, проходя под крышами. После снега с дождем образуется ледяная корка. Если такая лавина накроет, то тяжелых черепно-мозговых травм не избежать. Даже небольшая сосулька, падающая с высоты крыши, способна нанести тяжелую травму, - предупреждает врач.