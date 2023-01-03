"Из дома выйти страшно": ярославцы раскритиковали уборку города от снега и льда

Рабочие чистят город, но с объемом работ явно не справляются. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Уборка Ярославля от снега и льда в этом году вновь оставляет желать лучшего. Из-за перепадов температур город превратился в один большой каток - лед везде, где только можно, и только изредка встречаются участки, слегка посыпанные песком.

Но городские и региональные власти уверяют, что работы ведутся.

- Основные магистрали и дороги в ночную и утреннюю смену убрали. На остановках общественного транспорта сбивают наледь. Расчищают и внутриквартальные проезды с тротуарами, но по ним все же остаются недочеты. Городские коммунальные службы продолжат обрабатывать пешеходные дорожки противогололедными материалами, - написал мэр Ярославля Артем Молчанов на своей странице ВКонтакте 1 января, и больше постов об уборке города у градоначальника не было.

Глава региона Михаил Евраев обо всех внештатных ситуация на дорогах призвал сообщать в диспетчерские службы. Но ярославцы предпочли писать гневные посты прямо под его постом.

Примерно так выглядят тротуары в Ярославле: лед, заваленный снегом, или просто лед. Фото: Полина Вачнадзе

- В городе критическая ситуация из-за гололеда, во дворах везде лед, на машине даже сложно и опасно ехать, машину "ведет", а как ходить пешком вообще непонятно, очень травмоопасно. Оплату налогов и комуслуг с жителей спрашивают в полном объеме, а безопасности на дорогах нет. Даже на работу людям не дойти нормально, - пишет Ольга К.

- Ленинградский проспект в ужасном состоянии. На глазах коляска перевернулась. Из дома не выйти даже во двор, - вторит ей Елизавета У.

- Из дома не выйти, чтобы не убиться на льду! - поддерживает Татьяна Б.

- Улица Папанина, до остановки не дойти. Мама два разу упала, хорошо еще удачно, без переломов, - пишет Татьяна Ш.

- Лед никто не убирает, подтаяло, передвигаться невозможно, даже по центру! Ходить пешком по Ярославлю практически равносильно самоубийству. Через пару дней снова подморозит, и начнется настоящий апокалипсис. Почему не долбят и не убирают лед на тротуарах? Чем занят ваш новоизбранный мэр? - спрашивает Светлана Г.

На странице мэра Артема Молчанова тоже масса гневных комментариев.

- Приехала в Ярославль как турист на праздники. Ходить пешком невозможно. Несколько раз при мне люди чуть не упали на тротуаре, я сама передвигалась, держась за изгородь и столбы. Город, входящий в знаменитый туристический маршрут страны, не может быть в таком состоянии! - считает Анна Т.

Кстати, чтобы попасть на рукотворный каток перед зданием правительства, нужно сначала преодолеть каток, в который превратилась Советская площадь из-за перепадов температур и, видимо, нехватки рабочих рук и противоголеледных материалов.

Вся Советская площадь превратилась в каток. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Однако не все ярославцы ругают власти - кто-то призывает горожан взять лопаты в руки и выйти из-за столов на зимний субботник.

- Люди. Миленькие! Ярославцы! Читаю вас и думаю: опять "дядю" ждете?! Тут плохо, там не прибрали, тут не дочистили... Вы сами что делали все это время?! Пили шампанское, салатики наяривали, салюты пускали, а? Но указательный палец для "тычков", видимо, не отдыхал! Лопаты в руки и помогать городу! Родному городу, в котором вы все живете. Вашему красавцу-Ярославлю нужна ваша человеческая помощь. Оторвитесь от столов и теликов. Город большой, после продолжительных снегопадов не так просто добраться до всех мест. А вы-то все на что городу?! Знаю Артема Владимировича по работе в Кирове, так встаньте рядом. Помогаете вы не мэру, помогаете - себе! - пишет Ольга Г.